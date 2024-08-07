Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı

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AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.6 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra 4.5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 05.58'de 3,7 büyüklüğünde deprem daha meydana geldiği açıklandı. Söz konusu olan peş peşe depremlerin ardından depremlerin yerini önceden bilen adam Prof. Şener Üşümezsoy, bu depremlerin ne anlama geldiğini açıkladı.

"ADANALILAR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERDEN DOLAYI UYUYAMADI"

Depremin olduğu alanın Kozan’ın hemen kuzeyindeki Saimbeyli-Feke fay hattının güney kesiminde doğudan gelen ve batı Feke’yi sınırlayan fayla tanımlanan bölgede olduğunu belirten Prof. Üşümezsoy, 4.6’lık deprem ve onun artçılarının Adanalıları uyutmadığını aktardı.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA KORKU ARTTI"

Deprem olan fayın yan atılımlı bir fay olduğuna dikkat çeken Prof. Üşümezsoy, batı-güney batı doğrultulu sol yönlü faydaki bu hareketlerin fay bloğunu batıya doğru hareket ettirdiğini ifade etti. Bu depreme bakıldığında bölge insanının 17 Ağustos depreminden sonra paniklemiş olduğunu, 6 Şubat depreminden sonra da korkunun gittikçe arttığını söyledi.

Celal Şengör ve Naci Görür’ün 17 Ağustos depreminden sonra Adana’yı uyarmasının doğru olmadığını belirten Prof. Üşümezsoy, asıl deprem olacak yeri şu sözlerle açıkladı:

“DEPREM MERKEZİ ADANA DİYE AKTARILDI AMA DEPREM ORDA OLMAYACAK”

Celal Şengör ve Naci Görür, Doğu Anadolu fayı olarak Bingöl’den Kahramanmaraş Pazarcık’a, oradan da Güney Batı yönlü uzanarak Adana, Türkeli, Düziçi, Osmaniye, Yumurtalık ve Karataş’tan sonra Kıbrıs’a doğru uzanan dosdoğru bir fay hattı teorisiyle, 17 Ağustos’ta depremin ana merkezinin Adana olacağı ileri sürülmüştü.

“DEPREM AKTAKYA - GAZİANTEP VE ADIYAMAN FAYINDA OLACAK”

Oysa fay Sivrice-Elazığ’dan Pazarköy’e Nur Dağları’ndan güneye doğru dönerek Amanos Dağı’nın doğusundaki Amik ovası içinden Antakya’ya doğru gidecek. Dolayısıyla deprem aslında Antakya, Gaziantep ve Adıyaman fayında uzanacak.

“4'LÜK DEPREMLER 6 ŞUBAT'IN DEVAMI. O FAY ANA FAY OLMADIĞINDAN BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAK”

Diğer bir bölge ise hemen bu hattın kuzeyinde bulunan Çardak ve Göksu fayı olarak aktarılır. Bu da haritada görülen beyaz çizgilerle gösterilmiş bölgedir ve orası da kırılmış bir faydır. Kırmızı çizgiler ise aktif faydır. Bu anlamda Anadolu Toroslar parçalar halinde batıya doğru hareket ederken Malatya-Elbistan ve Göksun bloğu batıya doğru hareket ederek, kuzeydeki Elbistan depremini meydana getirdi. Antakya ve Gaziantep depremini oluşturdu. Bu depremin kuzeyinde olan blok yani Malatya-Elbistan bloklarının güney batıya doğru dönerek stres yüklendiği görüldü. Stres dolan bu faylar da Adana Kozan çevresinde depremler oluşturdu. Bu faylar ana tektonik faylar olmadığı için 6 Şubat depreminde açığa çıkan depremlerin devamı niteliğindedir.

“O FAYDA BAHSİ EDİLDİĞİ GİBİ BİR STRES YÜKLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kozan’daki depremden önce Ceyhan’da bir deprem meydana gelmişti. Bu boyutuyla bakıldığında da Kozan Ceyhan hattı kuzeydeki Anadolu bloğunun güneye doğru yaptığı hareketten oluşmuştur. Adanalıların korkmaması gereken nokta, bu fayda bir deprem söz konusu değil. O fay Doğu Anadolu fayı değil. Kıbrıs’tan gelen bindirmeli bir fayın oluşturduğu faydır. O fayda bahsi edildiği gibi bir stres yüklenmesi söz konusu değildir. Antakya gibi bir deprem Adana’da olmayacak.