Gece yarısı çıkan apartman yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Gece saat 01.15 sularında 7 katlı bir apar dairenin zemin katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Vatandaşlar tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, apart dairenin pencerelerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangının çıktığı apart dairede hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.