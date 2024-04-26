Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti

Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih’te 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangından etkilenen 2 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 1

Fatih’te meydana gelen yangın, gece saat 02.30 sularında Balat Mahallesi Çimen Sokakta olan 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde çıktı.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 2

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, evden dumanların yükseldiğini gören komşular önce içeride kalan komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 3

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye personelleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 4

O sırada, evde kalan ve yangın dumanından etkilenen 2 daire sakini kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 5

Olay yerindeki sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürürken, 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 6

Yangın sonrası dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 7
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Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti 8
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