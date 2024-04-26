Gece yarısı çıkan yangını fark etmediler. Komşular son anda yetişti

Fatih’te meydana gelen yangın, gece saat 02.30 sularında Balat Mahallesi Çimen Sokakta olan 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde çıktı.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre, evden dumanların yükseldiğini gören komşular önce içeride kalan komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye personelleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
O sırada, evde kalan ve yangın dumanından etkilenen 2 daire sakini kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Olay yerindeki sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürürken, 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yangın sonrası dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.