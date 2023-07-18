Gecede 30 kilo yakalıyorlar kilosunu 100 TL'den satıyorlar. Fenerle avlanıyorlar

İHA'nın haberine göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Muş’un Yaygın beldesine gelerek gece el fenerleriyle kurbağa avlayanlar görenleri şaşırtırken, kurbağalara en çok Akdeniz bölgesindeki lüks oteller ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin rağbet gösterdiği belirtildi.

Gece ellerindeki fenerler ve bellerine bağladıkları bidonlarla derelerde dolaşan kurbağa avcıları, elleriyle avladıkları kurbağaları bidonlara doldurarak Hatay’a görüyor. Kasık çizmelerini ayağına geçiren kurbağa avcıları, sulak alanlarda elleri ile avladıkları kurbağaları firmalara kilosu 100 liradan satıyor.

Gölet, dere ve nehir gibi sulak alanlarda avlanan avcılar, gece ortalama 30 kiloya yakın kurbağa avlıyorlar. Ustalığını babalarından öğrenen yeni nesil avcılar, çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.

"DEDELERİMİZ YAPIYORDU"

Çocukluğundan beri kurbağa avcılık yaparak geçimini sağlayan Sezer Yüceor, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Muş’a kurbağa avcılığı yapmak için geldiğini belirterek, “Hatay Kırıkhan ilçesinden bu işi yapmak için buraya geldik. Depremzedeyiz. Akşam 21.00’da başlayıp sabaha karşı 05.00’da bırakıyoruz. Nerede bir dere varsa biz orada avlanıyoruz. Bizim mesleğimiz çok zor. Bu mesleğimiz dedelerimizden bizlere kalan bir meslek. Çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz" dedi.

"7 çocuğum var, bu işle ancak onların geçimini sağlıyorum" diyen Sezer Yüceor "Kişi başı 3 günde 500 TL kazanıyoruz. (Kalabalık oldukları için kazanç düşüyor) Bu mesleğimizde yasak yok, hepimizin belgeleri var. Her gece kanalları dolaşarak avcılığımızı yapıyoruz. Avladığımız kurbağaları Adana ve Hatay’daki tüccarlara satıyoruz, onlarda bu kurbağaları Fransa başta olmak üze AB ülkelerine ihracatını yapıyor. Bu ülkelerde bu kurbağaları hem ilaç niyetine kullanıyorlar hem de yiyecek olarak tüketiyorlar" diye konuştu.

"BAŞKA İŞ YAPAMAYIZ"

Sezer Yüceor "Yaz mevsiminde yılanlar çok olduğu için tulum ile avlanıyoruz. Kışın yılan olmadığı için biz kepçe ile avlanıyoruz. Türkiye’nin her yerine gidiyoruz, ama doğuya geldiğimiz zaman daha rahat avlanıyoruz. Çok misafirperverler” dedi.

Kurbağa avcılarından Tuncay Korkut ise bu işi Türkiye’nin her yerinde yaptıklarını belirterek, “Başka mesleğimiz yok. Ailemizi buradan kazandığımız para ile geçindiriyoruz. Deprem atlattık. Depremden çok etkilendik. Geçimimiz zora girdi. Başka iş bilmiyoruz” şeklinde konuştu.