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Gecekonduda korkutan yangın 

Eyüpsultan’da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede tüm gecekonduya yayıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin yükseldiği yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:05
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Gecekonduda korkutan yangın 

Gecekonduda korkutan yangın 
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler tüm gecekonduyu sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

 

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