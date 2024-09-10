Gecekondudan 14 kamyon çöp çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gecekondudan 14 kamyon çöp çıktı

Kepez Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarın ardından bir gecekondudan 14 kamyon çöp tahliye etti.

Kepez Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Esentepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 14 kamyon çöp tahliye edildi ve çeşitli çevre düzenlemeleri yapıldı.

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Belediye ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki gecekonduda detaylı bir temizlik yaptı. Çalışmalara 15 işçi, 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepet vinç dahil edildi. Ayrıca, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleri de temizlikte yer aldı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gecekondunun etrafındaki alanlarda biriken 14 kamyon çöp tahliye edildi.

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Ekiplerin ve iş makinelerinin rahatça çalışabilmesi için, bahçe duvarının bir bölümü kepçe yardımıyla yıkıldı. Temizlik işlerinin tamamlanmasının ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri duvarı yeniden ördü.

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Evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru, can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

Çöplerin tahliyesinin ardından sokak yıkandı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ev ve bahçeyi haşerelere karşı ilaçladı.

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