Geçen haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu

Hangi yatırım aracı kazandırdı

Yatırım araçlarından hangisi geçen hafta ipi göğüsledi. En çok kazandıran ne borsa, ne dolar, ne de altın oldu. Sürprizi kıymetli maden fonundan geldi.

BORSA KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi geçen hafta en düşük seviyesi 11.045,57 oldu. Endeks en yüksek 11.252,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazandı. Haftayı da 11.156,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta kayıptaydı. Gram altın yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liradan haftayı kapatı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 16 bin 720 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 201 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 190 liraya düştü

Bu hafta hem dolar hem de euro değer kaybetti. Her ikisinde de kayıp yüzde 0,05 olarak kayıtlara geçti. Dolar 33,0580, Euro da 36,0230 liradan haftayı kapadı.

KIYMETLİ MADEN FONLARI EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,99 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,03 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.