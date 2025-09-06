Geceyi TIR aydınlattı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Hamzabey köyü mevkiinde 06 BRY 936 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken diğer sürücülerin yardımıyla TIR'ın kupası dorseden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri büyük hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.