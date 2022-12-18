Geçim derdindeki vatandaşlar umudunu yine piyangoya bağladı: Gişedeki kuyruğun ucu görünmüyor

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Bu yılki tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Eminönü’nde Milli Piyango gişelerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bahçekapı Gişesi Yetkilisi Ergin Yıldız, bilet satışlarının geçen yıla göre arttığından söz ederken "Bunun nedeni de bence ikramiyenin tamamının dağıtılacak olmasıdır" diye konuştu ve müşterileri gişeye davet etti. Öte yandan Nimet Ablanın işletmeciliğini yapan, Nimet Ablanın yeğeni Nimet Özden "Bu yıl ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. Yani halk daha fazla ikramiye kazanacak" diye konuşurken büyük ikramiyeyi verme dileğini dile getirdi.

EN ÇOK ÇEYREK BİLET TERCİH EDİLİYOR

Bilet fiyatları çeyrek 50 lira, yarım 100 lira ve tam 200 lira olarak belirlenirken en çok talep ise yine çeyrek bilete oluyor. Vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabiliyor.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 1 MİLYAR 395 MİLYON 900 BİN LİRA

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den bin 12’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

NİMET ABLA GÜNDE 50-60 BİN KİŞİYE BİLET SATIYOR

Nimet Ablanın işletmeciliğini yapan Nimet Ablanın yeğeni Nimet Özden şöyle konuştu:

“Bu yıl büyük ikramiye, 200 milyon lira. Ayrıca 2 adet de 20 milyon lira var. Bu yüzden de oluşan bu kalabalığı görüyorsunuz. Şu an en çok satılan biletlerimiz arasında ise çeyrek karışık seriler ve yarım biletler yer alıyor. Hatta yarım bilet stokumuz çok azaldı. Bu yüzden herkesin şimdiden yılbaşı biletlerini satın almasını tavsiye ederim. Bu yıl ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. Yani halk daha fazla ikramiye kazanacak. Özellikle gündüz saat 14.00-15.00 gibi çok uzun kuyruklar oluşuyor. Gişemizde günde 50-60 bin kişiye bilet satıyoruz. Şimdiden bütün vatandaşımıza şans diliyor, hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah Nimet Abla olarak büyük ikramiyeyi biz veririz."

“KAZANMAK İSTEYENLERİ GİŞEMİZE BEKLİYORUZ”

Eminönü Bahçekapı Gişesi Yetkilisi Ergin Yıldız, “Bu yıl çekilişimiz çok. Geçen yıla göre bu yıl, bilet satışlarımız daha da arttı. Çok yoğun çalışıyoruz. Bunun nedeni de bence ikramiyenin tamamının dağıtılacak olmasıdır. Günlük ortalama 40 bin bilet satışımız oluyor. Umutsuz yaşanmaz, umut her zaman vardır ve olmalıdır. Nihayetinde herkes ikramiyeyi ister. Biz de bunu satmak istiyoruz. Bütün müşterilerimizi gişemize bekliyoruz. Müşterilerimizin çoğu, evde kimleri varsa herkese bilet alırlar. Kedi köpeklerinin şansına bile bilet çekerler” dedi.

73 YAŞINDA ÇOCUKLARI İÇİN BİLET KUYRUĞUNA GİRDİ

Eşiyle bilet kuyruğuna giren 73 yaşındaki Sami Kurtsefa, “Maltepe’den buraya bilet almak için geldik. Biletleri kendim için değil, çocuklarım için alacağım. İnşallah çıkar da istifade ederler. 2 çeyrek bilet alacağım. Tam bilet alacak kadar maddi gücümüz yok. Bütçemize ayak uyduruyoruz.

Eminönü’nde bilet kuyruğuna giren 50 yaşındaki Osman Cemil de “Nimet Abla’dan bilet almaya geldim. Şansımı deneyeyim dedim. 3 tane çocuğum var. O yüzden her birine birer tane olmak üzere çeyrek bilet alacağım. İkramiye çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik. Daha önceden de ara ara bilet alırdım. Ama genellikle amorti çıktı” dedi.

“64 ÇEYREK BİLET ALARAK ŞANSIMI ARTIRMAK İSTEDİM”

Anaokulu öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Mizgin Toprak ise 64 adet bilet satın aldı. Toprak, “Herhalde bu senenin şanslısı ben olmalıyım. Biletlerimi çeyrek aldım. Şansımı daha da artırır diye düşündüm. Lütfen bana şans dileyin. Sonucun belli olmasına çok var ama şimdiden heyecana kapıldım. Kazanırsam eğer kafamda yapacağım çok şey var. Özellikle öğretmen olarak durumu olmayan çocuklara yardım edeceğim. Daha önce de bilet almıştım ama bu kadar hiç niyetlenmedim. Bir saat boyunca da bu kuyruğu bekledim" dedi.