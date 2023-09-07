Geçinemediği için huzurevine başvuran emekli vatandaş gözyaşları içinde kaldı

Emekliler hükümetten gelecek bir müjde beklerken 7 bin 500 TL emekli aylığıyla nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor.

Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, yaşlı bakımevine gitmek için 8 bin 600 lirayı yatıramadığını gözyaşlarıyla anlattı.

“BAKACAK KİMSEM OLMADIĞI İÇİN HUZUREVİNDE KALMAK İSTİYORUM”

Yaşlı bakımevine başvuru ücretini Üsküdar Belediyesi’nin yatırdığını söyleyen vatandaş, başvuru yazısını Sokak Kedisi isimli kanalın muhabirine okuttu:

“Ben SGK emeklisiyim. 7 bin 500 TL aylık maaşım vardır. Kirada oturuyorum, bakacak kimsem olmadığı için huzurevinde kalmak istiyorum. Bunun için İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Manisa’da illerinde başvuruda bulundum.“

Muhabirin yazıyı okuduğu sırada gözyaşlarını tutamayan vatandaş, röportajın yapıldığı alandan uzaklaştı.