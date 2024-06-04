Geçmeyen baş ağrılarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Kronik baş ağrıları, günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen yaygın sağlık sorunlarından biri olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, uzun süre geçmeyen baş ağrılarının altında yatan nedenlerin iyi anlaşılması gerektiğini ve bu tür ağrıların ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtiyorlar.

Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Gökçe, "Kronik baş ağrıları, genellikle stres, yorgunluk ve uyku düzensizlikleri gibi faktörlerle tetiklenebilir. Ancak bazen daha ciddi durumların, örneğin beyin tümörlerinin veya damar sorunlarının işareti olabilir. Bu nedenle, özellikle ağrı şiddetliyse ve diğer semptomlarla birlikte geliyorsa, bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir." sözlerini kullandı.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selin Ertürk ise, "Uzun süreli ve geçmeyen baş ağrıları, özellikle sabahları şiddetleniyorsa ve bulantı veya kusma ile birlikteyse, beyin tümörleri açısından değerlendirilmelidir. Erken teşhis, bu tür durumlarda tedavi başarısını artırır" diye ekliyor.

Son yapılan bilimsel araştırmalar, kronik baş ağrılarının toplumda 100 binde 3-5 oranında görüldüğünü gösteriyor.

Araştırmalar ayrıca, baş ağrılarının sıklıkla kadınlarda ve yüksek kaygı bozukluğu, depresyon, şişmanlık, uyku bozuklukları gibi durumlarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Arslan, "Kronik baş ağrıları, psikolojik faktörlerle de yakından ilişkilidir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları, baş ağrısının şiddetini ve sıklığını artırabilir. Bu nedenle, multidisipliner bir yaklaşım ve gerektiğinde psikolojik destek, tedavi planının bir parçası olmalıdır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, baş ağrısı tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinin, stres yönetiminin ve uygun ilaç kullanımının önemine dikkat çekiyorlar.

Ayrıca, ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımının, baş ağrılarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Uzun süre geçmeyen baş ağrılarına karşı alınabilecek önlemler:

• Düzenli uyku ve yeterli su tüketimi

• Stres yönetimi teknikleri

• Sağlıklı beslenme alışkanlıkları

• Düzenli egzersiz