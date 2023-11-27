Geçmeyen baş ağrılarının kesin çözümü ortaya çıktı

Magnezyum, vücudunuz için çok önemli bir mineraldir. Hormon üretimine, kas ve kemik yapısına, sinir sistemi ve enerji dengesine katkıda bulunur. Ayrıca kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini de düzenler.
Magnezyum eksikliği, uzun süre devam ederse, pek çok rahatsızlığa neden olabilir.
Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir ve nasıl giderilir? Bu soruların yanıtlarını ve magnezyum eksikliğinin neden olduğu semptomları sizin için listelendi.
YAŞAMSAL BİR MADDE
Magnezyum, vücudumuz için gerekli olan hormonların üretilmesinde etkilidir. Bu mineral; kas ve kemik gelişimine, sinir ve kas gevşemesine, ruh haline ve enerji üretimine yardımcı olur.
Vücuttaki sinir iletimini sağlar. Magnezyum ayrıca tansiyon, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini de kontrol eder.
EKSİKLİĞİN BELİRTİLERİ
Tatlı yeme isteği
Bacak kaslarında kramplar
Uyku sorunları
Eklem ağrıları
Yorgunluk
Yüksek tansiyon
Kaslarda zayıflık
Depresyon
Kalp atışında bozukluk
Migren
TEDAVİ YÖNTEMİ
Magnezyum eksikliğini önlemenin en iyi yolu, magnezyum açısından zengin besinler tüketmektir.
Bunlar arasında; yeşil yapraklı sebzeler, uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeği sayılabilir.
Bu besinleri düzenli olarak yediğinizde, migren, tansiyon ve kas problemlerinizden kurtulabilirsiniz.