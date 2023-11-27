Geçmeyen baş ağrılarının kesin çözümü ortaya çıktı

Magnezyum, vücudunuz için çok önemli bir mineraldir. Hormon üretimine, kas ve kemik yapısına, sinir sistemi ve enerji dengesine katkıda bulunur. Ayrıca kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini de düzenler.

Magnezyum eksikliği, uzun süre devam ederse, pek çok rahatsızlığa neden olabilir.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir ve nasıl giderilir? Bu soruların yanıtlarını ve magnezyum eksikliğinin neden olduğu semptomları sizin için listelendi.

YAŞAMSAL BİR MADDE

Magnezyum, vücudumuz için gerekli olan hormonların üretilmesinde etkilidir. Bu mineral; kas ve kemik gelişimine, sinir ve kas gevşemesine, ruh haline ve enerji üretimine yardımcı olur.

Vücuttaki sinir iletimini sağlar. Magnezyum ayrıca tansiyon, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini de kontrol eder.

EKSİKLİĞİN BELİRTİLERİ

Tatlı yeme isteği

Bacak kaslarında kramplar

Uyku sorunları

Eklem ağrıları

Yorgunluk

Yüksek tansiyon

Kaslarda zayıflık

Depresyon

Kalp atışında bozukluk

Migren

TEDAVİ YÖNTEMİ

Magnezyum eksikliğini önlemenin en iyi yolu, magnezyum açısından zengin besinler tüketmektir.

Bunlar arasında; yeşil yapraklı sebzeler, uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeği sayılabilir.

Bu besinleri düzenli olarak yediğinizde, migren, tansiyon ve kas problemlerinizden kurtulabilirsiniz.