Geçmiş geleceğe taşınıyor: Türk uzmandan ABD’de kültürel miras projesi

Kaynak: Haber Merkezi
Geçmiş geleceğe taşınıyor: Türk uzmandan ABD’de kültürel miras projesi

Türk arkeolog ve kültürel miras uzmanı Asena Yaşar, Türkiye ve dünyanın zengin kültürel mirasının Amerika’da daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalar başlattı.

ABD’de kültürel miras ve dijital belgeleme alanında dikkat çeken bir proje yolda. Türkiye’de pek çok önemli yapının restorasyon ve belgeleme sürecinde görev almış kültürel miras uzmanı Asena Yaşar, şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi üretimlerine dayalı içerikleri, kamuya açık eğitim ve tanıtım platformlarına dönüştürmeye hazırlanıyor.

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Mimarlık yüksek lisansı ve arkeoloji eğitiminin ardından Galata Kulesi, Ayasofya ve Limantepe gibi ikonik alanlarda saha çalışmaları yürüten Yaşar, bu süreçte geliştirdiği teknik yetkinlikleriyle dijital anlatım ve belgeleme yöntemlerini harmanladı. Şimdi ise Georgia eyaleti merkezli şirketi aracılığıyla geçmiş saha deneyimlerinden beslenen özgün içerikleri, Amerikan toplumuyla buluşturmak için çalışıyor.

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“Dijital belgeler sadece geçmişin izleri değil; kültürel etkileşimin anahtarıdır” diyen Yaşar, yeni projesiyle Türkiye’de üretilmiş teknik ve kültürel içerikleri, ABD'deki eğitim kurumları, müzeler ve kültürel organizasyonlar aracılığıyla kamu yararına sunmak üzere yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI EVRENSEL PLATFORMDA

Projesini “Buradaki amaç, Türkiye’den verileri taşımak değil; Türkiye’nin zengin kültürel mirasının Amerika’da daha geniş kitlelere tanıtılması, böylece bu değerlerin evrensel platformlarda yer bulmasıdır” sözleriyle anlatan Yaşar’ın geliştirdiği dijital anlatı dili; akademik çerçevelerin ötesine geçerek kültürel farkındalığı artıran, toplum temelli bir etkileşim modeli sunuyor.

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Yaşar, özellikle Türkiye’deki müzeler, anıtsal yapılar ve arkeolojik alanlara dair oluşturulan görsel materyaller ile anlatıların, ABD’de kültürel mirasa ilgi duyan gruplar için Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca bu projenin, iki ülke arasında kültürel iş birliğini destekleyen ve karşılıklı fayda yaratan bir platform modeli olarak öne çıkacağını belirtti.

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