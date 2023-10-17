Geçmiş WhatsApp konuşmaları artık kolay bulunabilecek. İşte yeni özellik

WhatsApp’a konuşmalarla ilgili tarihi bir özellik daha geliyor. Ayrıntıları belli oldu.

Geçmiş WhatsApp konuşmaları artık kolay bulunabilecek. İşte yeni özellik

WhatsApp uygulamasına geçmiş mesajları daha kolay bulabilmek için yeni bir özelli geliyor.

Şu anda beta programındaki kullanıcılara sunulan özellik sayesinde çok eski mesajlar kolayca bulunabilecek.

Tarihe göre mesaj arama özelliği, şu anda WhatsApp Web uygulaması için geliştirilme aşamasında.

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WhatsApp web uygulamasında kullanıcılar takvim simgesine tıklayarak paneli açıp belli bir tarihte paylaşılan mesajı zahmetsizce bulabilecek.

Bu özellik iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut.

Tarihe dayalı arama, geçmiş konuşmalardan belli mesajları almak gerektiğinde çok faydalı bir özellik olacak.

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