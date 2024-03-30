Geçmişte günümüze mart ayı. Hangi gün ne oldu?

2 MART 1978
İsviçre'de yaşayan Polanyalı Roman Wardas ile Bulgar Gantscho Ganev Ünlü aktör ve yönetmen Charlie Chaplin'in mezarından cesedini çaldı. 600 bin dolar fidye isteyen ikili polis tarafından yakalandı.
3 MART 1923
Amerikanın haftalık haber dergisi TIME'ın ilk sayısı yayınlandı. Derginin kurucuları "En meşgul insanların bile okumasını yalnızca bir saatini alır" vaadinde bulundu. Dergi 1960'lara kadar sadece kapağında portrelere yer verdi.
4 Mart 1678
Barok Müziğin önemli temsilcilerinden İtalyan Besteci Antonia Vivaldi doğdu.
6 MART 1475
Rönesans sanatçılarından Michelangelo, Floransa'da doğdu.
8 MART 1403-YILDIRIM BEYAZIT
Ankara savaşında esir düşen Yıldırım Beyazid öldü. Timur'la mücadele eden Osmanlılar bu yenilgiyle 'Fetret Devri' olarak bilinen dönemet girdi. Osmanlı büyük bir hızla toprak kaybı yaşadı.
9 MART 1945 NAPALM KATLİAMI
ABD Hava Kuvvetleri Tokyo'yu napalm ile katliam yaptı. Bombardımanda bu yeni kimyasal silahla 125 bin civarında sivil hayatını kaybetti.
15 MART MÖ 44 JÜL SEZAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ
Jül Sezar, Pompei Tiyatrosu'nda yapıla senato toplantısında aralarında Cassius ve Brutus'un da bulunduğu grup senatör tarafından 23 kez bıçaklanarak, öldürüldü.
16 MART 1978 KATLİAMI
Zülküf İSot, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde bir grup öğrencinin üzerine"Kahrolsun Komünistler" diyerek bomba attı 7 öğrenci öldü 41 öğrenci yaralandı.
20 MART 1815- 100 GÜN SAVAŞI
Napoleon Bonoparte, Elba Adasından kaçtı.Paris'döndü ve 100 gün savaşı başladı
21 MART 1990 NAMİBYA
Afrika'nın güney batısındaki Mamibya Cumhuriyeti Bağımsızlığını ilan etti
24 MART 1882
Bakteriyolojinin öncelerinden Alman hekim Robert Koch, tüberküloz basilini keşfetti.
27 MART 1891
Türk Kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önemli ve uzun soluklu dergilerinden Servet-i Fünun'un ilk sayısı çıktı.
28 MART GEDİZ DEPREMİ
Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki Kütahya'ya bağlı Gediz'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. 1086 kişi hayatını kaybetti.
29 MART 1430 SELANİK
Sultan 2.Murad komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 7 yıl süren savaşın ardından Selanik'i fethetti. Şehir daha önce 1402'deki Ankara savaşıyla Osmanlı'dan Bizans'a geçmişti.
30 MART 1853
Dünyanın en önemli ressamlarından Hollandalı Vincent Van Gogh Zundert'te doğdu.