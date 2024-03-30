Geçmişte günümüze mart ayı. Hangi gün ne oldu?

2 MART 1978

İsviçre'de yaşayan Polanyalı Roman Wardas ile Bulgar Gantscho Ganev Ünlü aktör ve yönetmen Charlie Chaplin'in mezarından cesedini çaldı. 600 bin dolar fidye isteyen ikili polis tarafından yakalandı.

3 MART 1923

Amerikanın haftalık haber dergisi TIME'ın ilk sayısı yayınlandı. Derginin kurucuları "En meşgul insanların bile okumasını yalnızca bir saatini alır" vaadinde bulundu. Dergi 1960'lara kadar sadece kapağında portrelere yer verdi.

4 Mart 1678

Barok Müziğin önemli temsilcilerinden İtalyan Besteci Antonia Vivaldi doğdu.

6 MART 1475

Rönesans sanatçılarından Michelangelo, Floransa'da doğdu.

8 MART 1403-YILDIRIM BEYAZIT

Ankara savaşında esir düşen Yıldırım Beyazid öldü. Timur'la mücadele eden Osmanlılar bu yenilgiyle 'Fetret Devri' olarak bilinen dönemet girdi. Osmanlı büyük bir hızla toprak kaybı yaşadı.

9 MART 1945 NAPALM KATLİAMI

ABD Hava Kuvvetleri Tokyo'yu napalm ile katliam yaptı. Bombardımanda bu yeni kimyasal silahla 125 bin civarında sivil hayatını kaybetti.

15 MART MÖ 44 JÜL SEZAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Jül Sezar, Pompei Tiyatrosu'nda yapıla senato toplantısında aralarında Cassius ve Brutus'un da bulunduğu grup senatör tarafından 23 kez bıçaklanarak, öldürüldü.

16 MART 1978 KATLİAMI

Zülküf İSot, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde bir grup öğrencinin üzerine"Kahrolsun Komünistler" diyerek bomba attı 7 öğrenci öldü 41 öğrenci yaralandı.

20 MART 1815- 100 GÜN SAVAŞI

Napoleon Bonoparte, Elba Adasından kaçtı.Paris'döndü ve 100 gün savaşı başladı

21 MART 1990 NAMİBYA

Afrika'nın güney batısındaki Mamibya Cumhuriyeti Bağımsızlığını ilan etti

24 MART 1882

Bakteriyolojinin öncelerinden Alman hekim Robert Koch, tüberküloz basilini keşfetti.

27 MART 1891

Türk Kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önemli ve uzun soluklu dergilerinden Servet-i Fünun'un ilk sayısı çıktı.

28 MART GEDİZ DEPREMİ

Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki Kütahya'ya bağlı Gediz'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. 1086 kişi hayatını kaybetti.

29 MART 1430 SELANİK

Sultan 2.Murad komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 7 yıl süren savaşın ardından Selanik'i fethetti. Şehir daha önce 1402'deki Ankara savaşıyla Osmanlı'dan Bizans'a geçmişti.

30 MART 1853

Dünyanın en önemli ressamlarından Hollandalı Vincent Van Gogh Zundert'te doğdu.