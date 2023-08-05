Gediz’de tarla yangını

Kütahya’nın Gediz ilçesi Muhipler Mahallesinde çıkan tarla yangınında 7 dekar alan zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Gediz’de tarla yangını

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gediz ilçesi Muhipler Mahallesinde çıkan tarla yangınına Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz müdahale etti. Alo 112 'ye yapılan ihbar üzerine Jandarma'dan gelen bilgilerle yangın bölgesine hareket eden Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 13 yangın işçisi ve teknik personel ile anında müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, soğutma işlemleri yapılan sahada 7 dekar alan zarar gördü. Yangında aynı zamanda bir sincap ailesi kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

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