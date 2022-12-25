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Beşiktaş'ın yıldızından Gaziantep itirafı

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Gaziantep beraberliği sonrasında itirafta bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 18:30
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Gedson Fernandes: Gerekeni yapamadık

Beşiktaş'ın yıldızından Gaziantep itirafı
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Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız." dedi.

Portekizli oyuncu, "Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye sözlerini sürdürdü.

Gedson, son olarak, "Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Çok sık olmaması lazım. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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