Gedson Fernandes’e hayran kaldılar. Portekiz’de manşetlere çıktı

Beşiktaş’ın Kayserispor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Gedson Fernandes, sezon başından bu yana oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı.

Süper Lig’e geldiği günden bu yana en çok gol attığı dönemi yaşayan Portekizli oyuncu, Teknik Direktörü van Bronckhorst yönetiminde adeta kendini buldu. Portekizli yıldız bu sezon sahaya çıktığı 10 maçta 6 gol atarken 1 asist yaptı.

PORTEKİZ’DE MANŞETLERE ÇIKTI

Gedson Fernandes, sezon başından bu yana oynadığı güzel futbola Kayserispor karşısında da devam etti. Orta sahada kaptığı topla giderek ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atan yıldız oyuncu Portekiz basınının manşetlerinde yer aldı.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Gedson’un oyununa övgü yağdı. Siyah beyazlıların 3-0 kazandığı maçı Gedson üzerinden okuyan Portekiz basını, maçı yıldız oyuncunun kazandırdığını belirtti.

A Bola gazetesi, “Zafere giden yolu Gedson açıyor” başlığını atarken, Desporto ise “Portekizli orta saha daha önce hiç olmadığı kadar gol attı” dedi.