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Gedson özür dilemek yerine: Arkadaşlarım da oynar dedi

Karagümrük maçı bitiminde hakemi kolundan tuttuğu için sarı kart görerek Sivasspor karşılaşmasında cezalı düşen Gedson'dan ilginç bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:32
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Gedson: Önümüze bakacağız

Gedson özür dilemek yerine: Arkadaşlarım da oynar dedi
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Gedson Fernandes cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak, "Takımımızda iyi oyuncular var.
Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır" dedi.
3 PUAN ÖNEMLİ OLACAKTI
Gedson ayrıca "Üzgünüz. Önümüze bakmak zorundayız. Hedefe giderken 3 puan önemli olacaktı" diyerek sözlerini noktaladı.

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Poyraz
31.01.2023 22:39
Hakem ve olmayan VAR a dua et karagümrüğün hakkı yendi  
 
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