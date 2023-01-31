Gedson özür dilemek yerine: Arkadaşlarım da oynar dedi

Gedson Fernandes cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak, "Takımımızda iyi oyuncular var.

Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır" dedi.

3 PUAN ÖNEMLİ OLACAKTI

Gedson ayrıca "Üzgünüz. Önümüze bakmak zorundayız. Hedefe giderken 3 puan önemli olacaktı" diyerek sözlerini noktaladı.