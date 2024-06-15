Geldiler geliyorlar derken geldiler. Uzaylılar gibi saldırıya geçtiler

Kurban Bayramı’na 1 gün kaldı. 9 günlük izin nedeniyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Binlerce kişi Türkiye’nin önemli turizm beldelerine gitmeye başladı.

Tatil nedeniyle yola çıkan sürücüler İstanbul’u terk ediyor. Tatilciler, geç saatlerde bile trafik yoğunluğunu sürdürüyor.

Sosyal medyada yayılan videoda ise Bodrum- Muğla- Didim yolunda trafiğin kilit olduğu görüldü. Uzun araç kuyrukları gündem oldu.

Uzun araç kuyrukları karşı şeritten bir sürücü görüntüledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede kırmızı alarm verildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

BODRUM’A GİDEN ARAÇ SAYISI

Bodrum’da trafik durma noktasına geldi. Son gelen bilgilere göre, son 3 günde toplam 175 bin araç giriş yapıldı.

Bodrum-Milas Havalimanı yurt içi uçuşlarında da ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Bodrum Kaymakamı ise ilçeye her gün yaklaşık 70 bin aracın giriş yaptığını, bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapmasının beklendiğini duyurdu.

Otellerde de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

ESNAF MUTLU HALK MUTSUZ

Öte yandan insan sayısının artması ile bölgede su tüketimi de artıyor. Buna bağlı olarak da su akışında azalma oluyor. Kalabalıktan ve yaşanan problemlerden halk rahatsız olurken esnaf ise etiketleri değiştirmeye başladı bile.