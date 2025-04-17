Geleceğin mühendisleri fabrikada: Öğrenciler askeri teçhizat üretimine hayran kaldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın; askeri fabrika ve tersaneler aracılığıyla neleri ürettiğini gençlere göstermek, onların hayallerini paylaşmak amacıyla bakanlığa bağlı ASFAT tarafından "Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde" başlığıyla düzenlenen "Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları" sürüyor. 14-16 Nisan tarihlerinde farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerde gerçekleştirilen program, Afyonkarahisar'da 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde de yapıldı. Program kapsamında 327 öğrenci, öğretmen ve yöneticilere; fabrikadaki üretim, bakım ve onarım faaliyetleri anlatıldı, ASFAT şirketi hakkında sunum yapıldı.

ATEŞ EDİLEN ZIRHI İNCELEDİLER

Fabrika Müdürü ve Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından yapılan sunum sonrasında yemek yiyen öğrenciler, yeni üretilen askeri başlık, askeri yelekler, zırh ve bot üretim bölümlerini tek tek inceledi. Fabrikayı gezen öğrenciler, ürünleri yerinde görme fırsatı yakaladı. Fabrikada yer alan üretim kısmındaki 7 bin tonluk pres makinesinde, helikopter tabanlığı üretimi de gerçekleşiyor. Zırh üretim bölümünde bir zırha ateş edilerek, öğrencilere zırhın hazır olduğu gösterildi. Özel bölüm dışında bekleyen öğrenciler, ateş edilen zırhı daha sonra inceleme fırsatı buldu.

'EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEY; ÇELİK YELEKLER'

9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Ateş, "Fabrikada en çok dikkatimi çeken askeri teçhizatlar. İlk önce miğfer, sonra bot geliyor. Çünkü hem oluşumu hem de ayrı ayrı farklı renkler olduğu için dikkatimi çekti" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yabuz, "En çok dikkatimi balistik kalkan zırhlar, belli başlı savunma sanayisinde kullanılan ürünler çekti. Onun dışında mühimmatlar, bu tür şeyler dikkatimi çekti" diye konuştu. 11'inci sınıf elektrik elektronik öğrencisi Veysel Şahin, "Burada askerlerimizin kullandığı teçhizat malzemelerini gördüm. Kask olsun, çelik yelek, botlar olsun. En çok dikkatimi çeken şey; çelik yelekler, seviyesine göre üretilen malzemeler, hangi malzemeden olduğu, hangi makinelerde üretildiği bunlar dikkatimi çekti" dedi. Program sonunda öğrencilere katılım sertifikaları, Fabrika Müdürü ve Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından verildi.