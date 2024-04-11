Geleceğin ticareti Antalya'da konuşulacak

Kaynak: İHA
Geleceğin ticareti Antalya'da konuşulacak
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 23 Mayıs’ta kentin en büyük B2B Networking etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlikte yapay zeka destekli B2B Matchmaking teknolojisinin kullanılacağını belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, kentin kalkınmasına ve katma değerli üretiminin artmasına katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya, Isparta, Burdur'daki iş insanlarını “ATSO B2B Networking” etkinliğinde bir araya getiriyor.

23 Mayıs 2024 tarihinde ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe online adresinden ön kayıt yapılarak katılım sağlanabilecek.

ATSO B2B Networking etkinliğinde, yapay zekâ destekli platform ile uluslararası yeni nesil iş birlikleri oluşturacaklarını kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Odamızda faaliyet yürüten 49 Meslek Komitemiz ile bu faaliyetlere yenilikçi çözüm ve öneriler sunan firmaların bir araya geleceği etkinliğimizde, üyelerimizin ticari potansiyellerine destek vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Antalya’nın kalkınması ve katma değerli üretimin artması için önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgemiz için ticaretin, ihracatın ve dijitalleşmenin geliştirilmesine önemli bir katkı sunacak etkinliğimizde, kısa sürede sonuç odaklı ve etkili bir networking etkinliği olacak. Burada asıl hedefimiz, katma değerli ürün sayısının artırılması, ihracatta kentimizin rekabet avantajının korunması ve ileri teknoloji ürünlerin hızla Antalya’mızda yaygınlaşmasını sağlamak. Bu yüzden hızlı kararlar alarak sonuç alan faaliyetler geliştirmek zorundayız. Bu perspektif ve vizyonla çalışmalarımızı hayata geçirmek, kentimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuz.”

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İLK YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL ETKİNLİK

Yapay zekâ destekli “B2B Matchmaking” teknolojisinin kullanılacağı etkinliğin, katılımcıların projelerine, iş geliştirme faaliyetlerine ve devam eden çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Bahar, “Mevcut girişimcilerimiz iş ağlarını daha da geliştirme fırsatı bulacaklar ve girişimci adaylarımızın da yatırımcılar ile buluşmasına, yeni iş birliği imkanları oluşturmasına katkı sağlayacağız. ATSO’da 49 meslek komitesinde faaliyet gösteren grup üyelerinin ve katılımcıların kısa sürede birbirlerini etkin olarak tanımalarını sağlayarak, ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, bölgemizin ticari ve sanayi kapasitesi ile iş birliği imkânlarının gelişmesine de katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Uluslararası bir platformda iş dünyasının bir araya geleceğini ifade eden Bahar, “Hibrit olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz, Trendyol ana sponsorluğunda, Ideasoft ve Sipay başta olmak üzere birçok firmanın da sponsor olarak katkı sağladığı, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı ücretsiz bir etkinlik” dedi.

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