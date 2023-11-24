Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan Hayali konutlara kurdeleli gerçek açılış

Özdağ, geçen sene, 2020 yılında yapımına başlanacağı açıklanan Ankara’nın Bala ilçesindeki TOKİ konutu alanında incelemelerde bulunmuş. İnşaat çalışmalarının geç başladığını iddia etmiş, elinde gaz feneriyle TOKİ binası arayarak tepki göstermişti. Özdağ, TOKİ evlerinin 2021 yılında çoktan bitmiş olması gerektiğini fakat 3 sene sonra gecikmeli olarak bitirildiğini iddia etti. Özdağ inşaatı bitirilen TOKİ evlerinin önünde kırmızı kurdele ile temsili olarak bir açılış gerçekleştirdi.

BAKANLIK DOĞRU BİLGİ VERMEDİ

‘’2019 yolunda Sayın Erdoğan TOKİ adı altında 100 bin konut yapılacağı sözünü vermişti’’ diyen Özdağ, ‘’2019 yılında başlanan konutlar 1,5-2 yıl içeresinde bitirilecek, 750-800 lira aralığında teslim edileceği söyleniyordu. TOKİ konutları ile ilgili yetkilileri aradım. Bilgi edinme yasası çerçevesinde bakanlığa yazılar yazdım. Konutlar hakkında bilgi almak istedim fakat Bakanlık bana doğru bilgiler vermedi. Sadece ihale aşamalarını anlattılar’’ dedi.

GELECEK PARTİSİ SAYESİNDE BİTTİ

‘’Ankara’da TOKİ konutlarını araştırdım ve Bala’da bu projenin yapılmadığını gördüm’’ diyen Özdağ, ‘‘TOKİ konutlarının yapılacağı araziye geldim. Tek bir çivi çakılmadığını gördüm. Daha sonra Gelecek Partisi yetkilileri ile bu alana tekrar geldik. Hatırlarsanız elimizdeki gaz lambalarıyla burada bir açıklama yapmıştık. Bana sorulmuştu, Selçuk ağabey bu gaz lambası ile neyi arıyorsunuz diye. Ben de söz yapımına söz verilen TOKİ konutlarını arıyorum demiştim. Fakat herhangi bir konut bulamadım. Şimdi buraya parti yetkilileriyle geldik. Demek ki verilen süreler gerçek değildi. Biz harekete geçtikten 1 yıl sonra bu yapılar bitirildi. Bizim yaptığımız bu eylem sonucunda hükümet harekete geçti ve TOKİ yapılarını bitirdi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.

BİZ DEĞİL SAYIN ERDOĞAN AÇACAKTI

Gelecek Partisi olarak AKP hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanına görevini hatırlattık’’ diyen Özdağ, ‘‘Demek ki en kısa sürede bitirilebiliyormuş. Biz şimdi bizim sayemizde bitirilen bu konutların açılışını yapmak için buradayız. Hâlbuki bizim değil Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açılışı yapması gerekiyordu’’ diyerek AK Parti ve TOKİ görevlilerine gönderme yaptı.

SEMA SİLKİN ÜN’DEN ÖNEMLİ TESPİTLER

Elinde getirdiği dürbünle Denizli, Pamukkale, Kocadere TOKİ etabının bitirilmeyen inşaatına baktığını söyleyen Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ‘‘Aynı sözler Denizli için de verildi. TOKİ’ye müracaat eden ailelerimiz 4 yıl geçmesine rağmen hala konutlarına ulaşamadılar. Bırakın konutlara ulaşmayı, arazilerin yerleri bile belli değil. Aynı şekilde Muğla, Seydikemer’de, Manisa Salihli’de ve Trabzon Sürmene’de ve yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanının söz verdiği TOKİ yapılarında hala ilerleme kaydedilmiş değil. Sözü verilen binlerce konut var. Binlerce mağdur aile var. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bugün sesimizi yükseltiyoruz’’ diyerek tespit ve taleplerini sıraladı.