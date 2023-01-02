Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.
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