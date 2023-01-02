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Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:51
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti
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Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Akşener ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.

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