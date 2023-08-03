Gelecek Partisi: Yerel seçimde aday göstereceğimiz yerler var

Yerel seçimlere yaklaşırken siyasi partilerin çalışmalara başladı. Partilerin yapacağı tutumlar da merak ediliyor.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, yerel seçimlerle ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün şu değerlendirmeyi yaptı:

Genel seçimlerin işbirlikleriyle yerel seçimlerin işbirlikleri formülasyonları farklıdır. Siz bir yerde güçlü adayınız vardır tek başınıza girersiniz. Bir yerde 2’li girersiniz, bir yerde başka birine destek olabilirsiniz. Bir yerde belki bütün muhalefet partileri olarak girersiniz. Bazı belediye seçimlerinde seçmenin karpuz gibi ikiye ayrıldığını gördük. Hep iki kişi yarışıyor. İki kişinin yarıştığı bir yerde artık sizin orada bir bloğa destek olmanız gerekebilir. Veya diğer partiler sadece sizin adayınıza destek olabilirler. O bakımdan yerel seçimlerde formüller çoktur, işbirlikleri çok daha fazladır. Gelecek Partisi bütün bu seçenekler üzerinde çalışarak seçimlere girecektir. Tek başına aday göstereceği yerler de vardır. 2’li olacak yerler de vardır.

“HERKES HERKESLE GÖRÜŞECEKTİR”

Üstün, ittifak tartışmalarına ilişkin ise “Siyasi partiler yaşayan organizmalardır, zaman akıp gitmektedir. Önümüzde bir yerel seçimler vardır. Dolayısıyla herkes herkesle tekrar görüşecektir. Sözlerimizi sarf ederken hem geçmişin hatırını dikkate almamız lazım hem de geleceğin yeni iş birlikteliğini de dikkate alarak sözlerimizi bu şekilde sarf edersek daha çözümcü oluruz diye düşünüyorum” dedi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını söyleyerek “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım’ dedim” demişti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da Davutoğlu’nun açıklamasına, “Kimse Davutoğlu’nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp ‘gelin buradan aday olun’ demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar” tepkisini göstermişti.