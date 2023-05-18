Gelecek Partisi'nde görev değişimi

28’inci Dönem Milletvekili seçimlerine CHP listesinden girerek 10 milletvekili ile TBMM’de temsil edilme hakkı elde eden Millet İttifakı ortağı Gelecek Partisi’nde milletvekili seçilen genel başkan yardımcıları görevlerinden ayrıldı.

Gelecek Partisi'nde görev değişimi

28'inci Dönem Milletvekili Seçimlerine CHP listesinden girerek, TBMM’de 10 milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan Gelecek Partisi’nde, milletvekili seçilen genel başkan yardımcıları görevlerinden ayrıldı. Partide yapılan yeni görevlendirmelerle 9 genel başkan yardımcısı görevlerini yeni isimlere devretti.

Ankara Milletvekili seçilen Nedim Yamalı’dan boşalan Siyasi İşler Başkanlığı’na Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün getirildi. Üstün’den boşalan Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı’na ise Alaattin Fırat atandı.

İstanbul 1. bölgeden milletvekili seçilen Teşkilat Başkanı Selim Temurci ise görevini Parti Yönetim Kurulu üyesi ve eski milletvekili Ömer Ünal’a bıraktı. Denizli’den milletvekili seçilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün’ün yerine ise Burçak Başbuğ Erkan getirildi.

İstanbul’dan milletvekili seçilen bir diğer isim olan Doğan Demir, partinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini Parti Yönetim Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Bozok’a devretti.

İzmir’den milletvekili seçilen AR-GE Başkanı Mustafa Bilici’nin yerine Parti Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Esener, Antalya’dan seçilen İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı Özbudun’un yerine Parti Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kurbanoğlu, Bursa’dan Parlamento’ya giren Kani Torun’un yerine ise Genel Başkan Danışmanı Hasan Seymen getirildi.

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