Gelecek Partisi’nden AKP’ye destek. O il için el sıkıştılar

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Hasan Seğmen yerel seçimlerde partisinin aday çıkarmayıp destek olacağı adayları açıkladı.

Segmen açıklamasında, “Düzce ilimizde Deva Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Sayın Murat Caymaz'ı, Tokat ilimizde İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Sayın Şeref Menteşe'yi, Kilis ilimizde İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Sayın Yasin Topaloğlu'nu, Ordu ilimizde Demokrat Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu’nu, AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Erin'i destekleme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ’NİN DESTEKELEYECEĞİ ADAYLAR VE PARTİLER ŞU ŞEKİLDE OLDU:

-Ankara - Mansur Yavaş (CHP)

- Düzce - Murat Caymaz (DEVA Partisi)

- Tokat - Şeref Menteşe (İYİ Parti)

- Kilis - Yasin Topaloğlu (İYİ Parti)

- Ordu - Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)

- Mardin - Abdullah Erin (AKP)