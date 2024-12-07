Gelen misafiri boş çevirmedi su samurunu elleriyle besledi

Kaynak: İHA
Gelen misafiri boş çevirmedi su samurunu elleriyle besledi

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan bir vatandaş, teknesine gelen misafir su samurunu balık vererek besledi.

Sinop'ta bir balıkçı, teknesine yanaşan su samuruyla yakından ilgilendi. Su samurunu bir süre izledikten sonra balık veren balıkçı, su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Balıkları yedikçe keyfi yerine gelen su samurunun balıkçıyla samimi görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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Su samuru, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alıyor ve bilimsel adı "lutra lutra" olarak geçiyor. Ayrıca Su Samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

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