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Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soru ve itiraflarla şoke etmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:51
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Gelen o soru psikolog Esra Ezmeci'yi çıldırttı

Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.

İşte Ezmeci'ye gelen sorular ve ona verilen cevaplar...

 

Soru: Kocam 3 yıldır başka erkeklerle birlikte oluyormuş,  hem de benim evimde. Nasıl atlatacağım bunu?

Cevap: Burası karar vermeniz gereken bir süreç. Sonuçta böyle bir evliliği sürdürmek kolay değil. Psikolojik destek alarak kararlarınızı alıp yönetip uygulamanız daha doğru olur.

Soru: Kocam bebek emziren kadınlarla aldatmış beni. Emziren eskort bulmuş internetten...

Cevap: Eşinizin farklı fantezisel ve takıntısal durumları olabilir. Bu konuda konuşup terapistten destek alabilirsiniz.

Soru: Sevgilim fantezi olarak bir kereliğine de olsa  grup seks denemek istiyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Böyle şeyler bir kereliğine denenebilir şeyler değil. Eşlerini paylaşmayı düşünen erkeklerin kişiliklerinde, adamlıklarında, ahlak yapılarında eksiklik olduğunu düşünüyorum. nasıl bir adam eşini başka bir adamla paylaşmak ister? Gerçi adam da dememek lazım bu kişilere. Onları anlatan bir kelime değil çünkü...

 

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