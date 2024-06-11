Geleneksel bayram pazarı açıldı

Gaybiefendi Mahallesi'nde kurulan pazarda, giyimden kozmetik ürünlere, züccaciyeden ev eşyalarına kadar birçok ürün tezgahlarda sergilendi.

Pazarda yer alan esnaf, geçmiş yıllara göre vatandaşların ilgisinin azaldığını ancak pazarın son günlerinde yoğun ilgi beklediklerini ifade etti.

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Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan, bayram pazarının 15 Haziran'a kadar açık olacağını belirterek, "Tüm Kütahya halkını bayram pazarımıza bekliyoruz. Kozmetik ürünleri, iç çamaşırı, tuhafiye, tekstil ürünleri ve ev eşyalarının bulunduğu pazarımızda uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Bayram alışverişi için mutlaka pazarımıza uğramalarını öneririm. Tüm halkımızın bayramını kutlarım" dedi.

Bayram pazarına gelen vatandaşlar, pazarın renkli ve çeşitli ürünlerle dolu olduğunu belirtti.