Sirke günümüzde daha çok salatalarda kullanılsa da özellikle Osmanlı’da yaşanan salgın hastalıklarda şifa kaynağı olarak mikrop kırıcı özelliğinden faydalanmak amacıyla yemeklerde, ev temizliğinde, havadaki mikrobu kırmak için sıklıkla kullanılıyordu.

Sirke o dönemlerde, buharı çıkana kadar büyük kazanlarda kaynatılır ve bu sayede evin havasındaki mikrop kırılırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde pek çok yemekte sirkenin tat dengesini sağlamak için kullanıldığı biliniyor.

Sosyal medyada temizlikle ilgili içerik üreten fenomenler, beyaz sirkenin son dönemlerde yeniden popüler olmasını sağladı.

Beyaz sirke, herhangi bir katkı maddesi içermemesi sebebiyle astım hastaları tarafından da evde temizlik yaparken güvenle kullanılabiliyor.

Beyaz sirkeyi suyla karıştırarak tüm yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Üstelik beyaz sirke, üzüm ve elma sirkesi gibi yüzeylere sinerek kokuda bırakmıyor.

Sosyal medyayla birlikte beyaz sirkenin temizlikte kullanımının yeniden gündeme gelmesi, koku hassasiyeti olan veya astım hastalığı yüzünden deterjan kullanılamayanlar tarafından pozitif karşılandı.

Sirkeyi suyla seyrelterek farklı bir katkı maddesi kullanmadan camlarınız dahil olmak üzere evdeki bütün yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Spiritüel enerjiye inanan bazı kullanıcılar sosyal medyada bu yöntemi kötü enerjilerden korunmak için de kullandıklarını ileri sürüyor.

Beyaz sirke maliyetinin düşük olması sebebiyle cep dostu olarak da kabul ediliyor.