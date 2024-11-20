Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu

Kaynak: DHA
Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu

Çanakkale Gelibolu'da ilçesinde, Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

Gelibolu ilçesinde dün sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme kazısı sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu sanılan, patlamamış 50 top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye taşındı.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun belirleneceği edileceği bildirildi.

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