Gelin arabası kontrolden çıktı! Düğünde panik anları

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası evlerine gitmek üzere hazırlanan gelin ve damat, salondan çıkarak eşyalarını gelin arabasına yerleştirmeye başladı. Damadın bagajı düzenlediği sırada, gelin sağ arka koltuğa oturdu. Sürücü ve yan koltuğa da çiftin akrabaları geçti. Bu sırada direksiyon başında bulunan H.Y., damada yardım etmek için cipten indi.

İddiaya göre viteste kalan cip, bir anda hareket ederek, caddeye doğru ilerlemeye başladı. H.Y. panikle henüz kapısı açık olan araca geri binse de kontrolün kaybolduğu cip, süratle ilerleyip ana yoldan karşıya geçerek metro hattı duvarına çarptı. Kazada gelin N.K. hafif yaralanırken, cipin önünde duran bir kadın ise son anda kenara atlayarak ezilmekten kurtuldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelin, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Düğün salonunun güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.