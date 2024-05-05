Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Rize’deki kazada gelin arabası şarampole uçtu. Kaza sonucu gelin ve damak dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, Rize'nin Müftü Mahallesi Lahana mevki yakınlarında saat 18.40 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Ö.G.'nin kullandığı araç otomobil, şehir merkezine yönünde giderken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki yamaca çarptı. Çarpmanın kuvveti ile savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu.

Kaza sırasında aracı kullanan Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki diğer yolcular S.D. ve E.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrollerin ardından yaralıları şehirdeki hastanelere kaldırdı.

İlgili Haberler
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu
Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu
Ardahan’da mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan’da mayıs ayında kar sürprizi
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
Son Haberler
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor Gündem
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı Gündem
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz Dünya
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti Yaşam
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak Gündem
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı Yaşam
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı