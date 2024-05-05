Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı

Kaza, Rize'nin Müftü Mahallesi Lahana mevki yakınlarında saat 18.40 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Ö.G.'nin kullandığı araç otomobil, şehir merkezine yönünde giderken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki yamaca çarptı. Çarpmanın kuvveti ile savrulan araç, karşı taraftaki dere yatağına uçtu.

Kaza sırasında aracı kullanan Ö.G. isimli kadın ile gelin K.K., damat A.K. ve araçtaki diğer yolcular S.D. ve E.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrollerin ardından yaralıları şehirdeki hastanelere kaldırdı.