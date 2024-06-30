Gelin arabasının üzerine beton mikseri düştü. En mutlu günleri faciayla son buldu

Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre virajı alamayan H.T. idaresindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında ailesiyle düğüne gitmek için konvoyun önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilirken, yaşamını yitiren çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza sonucu yaralanan beton mikseri şoförü H.T. ise sağlık keipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra küçük çocuğun cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

8 yaşındaki küçük çocuğun feci şekilde hayatını kaybettiği kaza anı yakınlardaki güvenlik kameralarına yansıdı. Söz konusu görüntülerde hızla ilerleyen beton mikseri, virajı alamayarak devrilirken, çevredeki vatandaşların kaza üzerine olay yerine koştuğu görülüyor.