Gelin çiçeğini kapmak için birbirlerini ezdiler!

Kaynak: Haber Merkezi
Gelin çiçeğini kapmak için birbirlerini ezdiler!
Düğün sonunda gelin çiçeğini yakalamak isteyen kadınlar, çiçeğe ulaşmak için birbirlerini ezmekten çekinmedi.

Düğünün sonunda gelin buketini yakalamak için ortaya çıkan rekabet, birbirlerini ezmekten çekinmeyen kadınlar arasında gergin anlara neden oldu. Düğün mekanında gelin çiçeğinin havaya fırlatılmasıyla başlayan heyecan dolu anlarda, kadınlar arasında çiçeği kapmak için yoğun bir mücadele başladı.

Kadınlar, çiçeği yakalamak için birbirleriyle kıyasıya bir rekabete girdi. Gelin çiçeğine ulaşmak için bir araya gelen kadınlar arasındaki çekişme, izleyenlerin şaşkınlıkla izlediği bir manzaraya dönüştü. Sonunda, çiçeği yakalayan kadın sevinçle havaya sıçradı ve mutluluğunu dans ederek kutladı.

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