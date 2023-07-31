Gelin damada tasma takıp ‘salako’ kostümüyle sahnede gezdirdi

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte nikah törenlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu kez de bir düğünde gelin damada tasma takıp salako müziği eşliğinde sahnede gezdirdi. Düğüne gelen misafirlerin olayı şaşkınlıkla izlediği görüntüler kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

O görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kesimler düğünlerde yapılan bu tarz gösterileri eğlenceli bulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu tür adetleri 'saygısızlık ve saçmalık' olarak niteledi.