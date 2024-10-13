Gelin tarafı damat tarafına ateş açtı! Damat ve kuzeni öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gelin tarafı damat tarafına ateş açtı! Damat ve kuzeni öldürüldü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde damat ve kuzeninin öldürüldüğü silahlı kavgada, gelin, kayınvalide ve kayınbirader yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi üzerinde Genç İpekçi Apartmanı 6’ıncı katında karı koca arasında yaşanan kavgada çift ailelerini çağırdı. Gelin tarafından gelen yakınlar, 29 yaşındaki damat Mehmet Ali Baran ve kuzeni 4 aylık evli 39 yaşındaki Vedat Baran’a silahla ateş etti.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, A. B’nin ise ağır yaralandığını belirledi.

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Olaydan sonra kaçan şüpheliler gelin E.B., kayınvalide R.Ş. ve 23 yaşındaki kayınbirader A.Ş. yakalanırken firari Ö.B.Ş’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cenazeler savcılık incelemesinin sonrasında Adli Tıp Morguna sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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