Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde yapımı süren konutlardan 726’sının tesliminin aralık ayında planlandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelinciktepe'deki deprem konutlarının inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Kısa süre içinde teslim olacak evleri inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremden yara alan Malatyalıları yeni ve güvenli yuvalarına kısa zamanda kavuşturacaklarını belirtti.

Bölgede 4. etapta konutların dış cephe çalışmalarının tamamlandığını, kalan kısımların da hızla bitirileceğini anlatan Güder, şöyle devam etti:

"4. etaptaki 726 konutta süren çalışmalara baktığımızda şantiye şefimiz konutların aralık ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilebileceği beyanında bulundu. Çalışmaları da yerinde inceledik, inşallah vatandaşlarımız 12'nci ayda evlerine kavuşmuş olacak. Bölgeye toplamda 5-6 bin konut yapılacak. Devletin dağları taşları nasıl aşarak sağlam zeminleri bularak binalar inşa ettiğini burada görüyoruz. Burada zemin çok sağlam. Yapılan evler de hem az katlı hem de çok sağlam yapılar. Diğer taraftan Çamurlu ve eski Malatya'daki çalışmalarımız da sürüyor. Hedefimiz bir an önce vatandaşlarımızı konteynerlerden kalıcı konutlarına taşımak."

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