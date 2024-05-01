Gelini araba yıkar gibi yıkadı. Akıllara durgunluk veren görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Gelini araba yıkar gibi yıkadı. Akıllara durgunluk veren görüntüler
Yeni evlenen bir çiftin hayatlarının en özel gününde çekip sosyal medyaya attığı video akıllara durgunluk verdi. Dış çekimde gelinliği kirlenen gelini oto yıkamaya getiren damat, gelini araba yıkar gibi yıkadı.

İnsanların en özel günlerinden birisi olan düğün günü aynı zamanda hayatlarının en stresli dönemlerinde birisidir. Düğün günü en önemli anlardan birisi de gelinlik ve damatlık ile beraber çekline dış çekimlerdir.

Bu çekimler sırasında özellikle gelinlerin en son isteyeceği olaylardan birisi de gelinliklerinin kirlenmesidir. İşte düğün gününde tam da bu olayı yaşayan bir çiftin çözümü akıllara durgunluk verdi. Dış çekimde gelinliği kirlenen kadının, kocası ile bulduğu çözüm internette viral oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-01-151242.png

Gelin ve damat, gelinliği temizlemek için oto yıkamacıya gitti, burada eline hortumu alan damat, gelini araba yıkar gibi yıkadı.

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından video binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Dakikalarca gelini yıkayan damada eleştiriler gelirken bir o kadar eleştiri de geline geldi. Çekilen videoda eğlendikleri görülen çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Çare tükenmez bizde" notu ile paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-01-151236.png

Sosyal medya kullanıcıları ise hem videoya eleştirilerini sıraladı hem de oto yıkamada kullanılan tazyikli suların ortalama basınçlarının 150 bar olduğunu, kısa mesafeden sıkılan tazyikli suların gelinin vücudunda hasar bırakabileceğini paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-01-151228.png

ekran-goruntusu-2024-05-01-151219.png

Son Haberler
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı Gündem
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak? Gündem
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?
Starbucks bilançosu boykot etkisinde Ekonomi
Starbucks bilançosu boykot etkisinde
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor Spor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat Ekonomi
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı