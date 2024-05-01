Gelini araba yıkar gibi yıkadı. Akıllara durgunluk veren görüntüler

İnsanların en özel günlerinden birisi olan düğün günü aynı zamanda hayatlarının en stresli dönemlerinde birisidir. Düğün günü en önemli anlardan birisi de gelinlik ve damatlık ile beraber çekline dış çekimlerdir.

Bu çekimler sırasında özellikle gelinlerin en son isteyeceği olaylardan birisi de gelinliklerinin kirlenmesidir. İşte düğün gününde tam da bu olayı yaşayan bir çiftin çözümü akıllara durgunluk verdi. Dış çekimde gelinliği kirlenen kadının, kocası ile bulduğu çözüm internette viral oldu.

Gelin ve damat, gelinliği temizlemek için oto yıkamacıya gitti, burada eline hortumu alan damat, gelini araba yıkar gibi yıkadı.

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından video binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Dakikalarca gelini yıkayan damada eleştiriler gelirken bir o kadar eleştiri de geline geldi. Çekilen videoda eğlendikleri görülen çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Çare tükenmez bizde" notu ile paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise hem videoya eleştirilerini sıraladı hem de oto yıkamada kullanılan tazyikli suların ortalama basınçlarının 150 bar olduğunu, kısa mesafeden sıkılan tazyikli suların gelinin vücudunda hasar bırakabileceğini paylaştı.