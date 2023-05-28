Gelinle damat önce sandığa sonra düğüne gittiler

Düzce’de bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Çift sonra düğünlerine gitti.

Gelinle damat önce sandığa sonra düğüne gittiler

Düzce’de İsmail Çoban ve Özge Çoban çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı. Şehit Metin Kucur İlkokuluna gelen İsmail – Özge Çoban çifti, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Gelin Özge Çoban, güzel bir anı olduğunu belirterek, “Oyumuzu kullandık böyle nasipmiş vatana millete hayırlı olsun inşallah. Böyle bir güne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu” dedi.
Damat İsmail Çoban, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, “Seçim gününe denk gelmemesi için uğraştık nasip böyleymiş. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

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