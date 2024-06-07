Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı. Çilek tarlasını çaldılar

İzmit'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çilek Köyü projesi kapsamındaki hasat şenliği, bu yıl hırsızlık olayı nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Çayırköy Mahallesi'ndeki 13 dönümlük araziye belediye tarafından ekilen çilek fideleri meyve vermişti. Şenliğe vatandaşların da katılımıyla çileklerin toplanması ve elde edilen gelirin kız öğrencilere bağışlanması planlanıyordu.

Ancak hasat şenliği öncesi son hazırlıkları tamamlamak için tarlaya giden yetkililer, çileklerin çalındığını fark etti. Arazi kenarındaki tel çitlerin kesildiği görüldü ve tarladan 500 kilogram çileğin çalındığı belirlendi. Bu olay nedeniyle, tüm hazırlıkları tamamlanan hasat etkinliği iptal edildi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hasadımızın karnaval havasında geçmesi için aylardır personelimiz emek vermekteydi. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı sağlayacaktı" dedi.

Tarladaki çileklerin yeniden büyümesine bağlı olarak, hasat şenliğinin başka bir tarihte düzenlenebileceği belirtildi.