Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Bu yönetmelik, gemi adamları ve kılavuz kaptanların yeterlilikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya kuralları ve disiplin işlemleri ile denizcilik eğitimi veren kurumlara yönelik idari işlemleri düzenlendi.

Yetkili denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı eğitim kurumları, sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlamakla yükümlü olacak. Gemi adamı belgelerinin tanzimine yönelik eğitimler, sadece yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında, Denizcilik Genel Müdürlüğü onaylı özel müfredat programları altında gerçekleştirilecek.

Gemi adamı yeterlik sınavları, elektronik belge başvurularının değerlendirilmesi ve cüzdanlarının basımı gibi görevler, Gemi Adamları Komisyonu tarafından yapılacak. Gerekli koşulları taşıyan kişilere, kimlik bilgileri, yeterlik ve uzmanlık belgeleri ile belge kanıtlarını içeren gemi adamı cüzdanı verilecek. Kaptan, başmühendis, zabit, yat kaptanı, elektro-teknik zabiti ve telsiz operatörlerinin yeterlilik süreleri 5 yıl olacak.

Sınavlar, idarenin sınav salonlarında veya belirlenen merkezlerde yapılacak ve sınav yöntemleri idare tarafından belirlenecek.

Yeterlilik belgesi askıya alınan veya iptal edilen gemi adamlarının cüzdanları geri alınacak ve bu durum Gemi İnsanları Bilgi Sistemine (GİBS) işlenecek. Meslekten men edilenler hariç, gerekli koşulları tekrar sağlayan gemi adamlarına cüzdan ve yeterlik belgeleri yeniden verilecek.