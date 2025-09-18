Gemi karaya oturdu! Mürettebat için kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatı için helikopter ile kurtarma operasyonu yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı, mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma yapıldı.

1kapak-001.jpg

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

7 KİŞİLİK MÜRETTEBAT İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma yapıldı.

1kapak-002.jpg

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

1kapak-003.jpg

"7 PERSONELİN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 personelin tamamın tahliye edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir" denildi.

