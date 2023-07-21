Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı

İtalya polisi, Sicilya açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 5,3 ton uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu yüklü geminin yükünü boşalttıktan sonra Türkiye’ye gideceğinin planlandığı öğrenildi.

Gemiden 5,3 ton uyuşturucu çıktı. Dümeni Türkiye’ye kıracaktı

İtalya polisi, Sicilya adası açıklarında bir ticari gemiden balıkçı teknesine denizde uyuşturucu nakli sırasında 5,3 ton kokain ele geçirdiğini duyurdu.

BBC Türkçe’ye konuşan polis yetkilileri, Palau bandıralı ticari geminin, yükünü boşalttıktan sonraki varış noktasının Türkiye olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Salı gecesi düzenlenen operasyonla ele geçirilen kokain, bugüne kadar ülke sınırlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar.

Polis, kokainin İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığını belirtti.

Mali Polis’in açıklamasında ticari geminin kalkış ve varış limanları belirtilmezken, sorularımızı yanıtlayan Albay Gianluca Angelini, geminin nihai varış noktasının Türkiye olarak göründüğünü söyledi.

Angelini, ‘Plutus’ isimli geminin Güney Amerika’dan, muhtemelen Venezuela ya da Trinidad’dan denize açıldığını da belirtti.

OPERASYONA UÇAKLAR DA KATILDI

Uçakların da katılımıyla düzenlenen operasyon, Sicilya açıklarında, İtalya karasularının sınır hattında beklemede olan Palau bandıralı ticari gemiye bir balıkçı teknesinin yaklaşmasıyla başlatıldı.

Balıkçı teknesinin, İtalya’nın güneyindeki Calabria kıyılarından hareket ettiği tespit edildi.

Polise göre, güvenlik güçleri çarşamba günü erken saatlerde Plutus’un güvertesinde çok sayıda şüpheli paketin bir araya getirildiğini ve ardından bu paketlerin denize bırakıldığını tespit etti.

Bu sırada konum tespit sistemini (AIS) kapatmış şekilde bölgeye yaklaşan balıkçı teknesi, İtalya karasularına dönüş yaptığı sırada durduruldu.

Yapılan aramada tekneye gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu bulundu.

GEMİNİN MÜRETTEBATINA NE OLACAĞI BELİRSİZ

Mali Polis’in açıklamasına göre bunun üzerine “Türkiye istikametine doğru açılmaya çalışan ticari gemi” de durduruldu ve Palermo limanına çekilmeye başladı.

Geminin 15 kişilik mürettebatı arasında Türk, Azeri ve Ukrayna uyruklu kişilerin olduğu açıklandı.

Balıkçı teknesinde gözaltına alınanlardan ikisinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları belirtildi.

Albay Angelini, ticari geminin Palermo limanına yanaşmasının ardından mürettebatı hakkında da işlem yapılıp yapılmayacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.

Sicilya açıklarında Nisan ayında da 2 ton kokain bulunmuştu. Kokainin bir kargo gemisinden daha sonra alınmak üzere suya bırakıldığı düşünülmüştü. Kaçakçıların bu yöntemle kontrolleri aşmayı ve “rüşvetten tasarruf etmeyi” amaçladıkları belirtilmişti.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Son Haberler
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor Sağlık
Yazın günde ne kadar su tüketilmeli? Kilo alınmasına neden oluyor
Eldeki uyuşma neyin habercisi Sağlık
Eldeki uyuşma neyin habercisi
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu Dünya
Korkutan patlama minibüsleri havaya uçurdu
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır? Keşfet
PRP nedir? PRP işlemi nasıl uygulanır?
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Dünya
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Yusuf Oral 3. Lig'de Spor
Yusuf Oral 3. Lig'de