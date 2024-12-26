Gemlik Belediyesi’nden zeytin alımı: 3 milyon liralık destek sağlanacak

Kaynak: İHA
Gemlik Belediyesi’nden zeytin alımı: 3 milyon liralık destek sağlanacak

Bursa Gemlik Belediyesi, bu yıl da zeytin üreticilerine önemli bir destek sunuyor. Dünyanın en kaliteli zeytini diyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, üreticilere 3 milyon liralık destek sağlayacak.

Bursa'nın Gemlikli üreticilerden 75 ton zeytin almayı hedefleyen belediye, alımlara başladı. Umurbey GEMTAR Kırsal Kalkınma Ofisi Bahçesi'nde kurulan kayıt masasında, yaprakları alınmış ve ayıklanmış zeytinler alınmaya başlandı. Alıma, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye meclis üyeleri ve Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay katıldı. İlk akşamda 16 ton zeytin alındı. Yağlık zeytin, 40 TL'den satın alındı.

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik zeytininin dünyanın en kaliteli zeytini olduğunu vurguladı. Deviren, "İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar zeytin üreticisini de etkiliyor. Girdi maliyetleri arttı, bu da üreticinin ürününden beklediği geliri karşılamıyor. Üreticimize destek olmak amacıyla, piyasa fiyatının üzerinde alım yapıyoruz. Kilosunu 40 TL'den alarak, 75 ton zeytin almayı hedefliyoruz. Böylece Gemlikli üreticimize 3 milyon liralık destek sağlamış olacağız" dedi.

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Zeytin alımları, önümüzdeki günlerde devam edecek.

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