Gemlik sahilleri temizlendi

Toplamda 50 araç ve 200 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, sahil bölgelerinde önemli temizlik adımları atıldı.

Operasyon kapsamında Gemsaz sahili temizlenerek yosunlardan arındırıldı ve sahil temiz bir görünüme kavuşturuldu. Kumla sahilinde yürüyüş yolları yıkanarak halkın kullanımına hazır hale getirildi. Kurşunlu bölgesinde ise sahil boyunca yosun temizleme çalışmaları sürdürülürken, Kurşunlu Eczane önü de yosunlardan temizlendi.

Aynı zamanda, Gemlik Engelsiz Kafe yanı ve Üniversite Meydanı'nda süpürme işleri tamamlandı. Kumsaz sahilinde de temizlik çalışmaları başarıyla yürütüldü.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahilleri daha temiz ve ferah bir şekilde kullanabilmesi için özveriyle çalışmakta. Zamanla tüm eksiklikler giderilecek ve Gemlik sahilleri yaz sezonu boyunca temiz ve düzenli kalacak.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan, "Gemlik Belediyesi olarak, sahillerimizin korunması ve temiz tutulması konusunda halkımızdan da destek bekliyoruz. Birlikte, daha temiz ve güzel bir Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.