Genç adam tüfekle vurularak öldürüldü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç adam tüfekle vurularak öldürüldü!

Kocaeli'de bir kadın, tartıştığı eşini bir anda tüfekle vurarak öldürdü. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın, ile eşi Şükrü O. (29) arasında tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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