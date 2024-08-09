Genç dublaj sanatçısının aynı filmde çok karakterli şovu

Dublaj dünyasının yetenekli isimlerinden Funda Kayacık, sosyal medyada paylaştığı bir video ile büyük ilgi topladı. Videoda Kayacık, aynı film içinde birden fazla karakteri seslendirirken izleyicilere seslendirme şovu sundu. Birden çok farklı karakteri seslendiren Kayacık, karakterler arasındaki geçişleri o kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ki, izleyiciler bu performansa hayran kaldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.