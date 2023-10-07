Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Fatih Ertap yaşamını yitirdi. İlçede uzun yıllar eğitimcilik yapan Ertap'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

KAYNAK: İHA
Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinin Yeşildere-İsabeyli mahalleleri arasındaki yolda bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Yeşildere Mahallesinde bulunan bir restoranda yemek yedikten sonra 09 FE 232 plakalı motosikleti ile Nazilli’deki evine doğru yola çıkan Fatih Ertap, İsabeyli Mahallesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir römorka çarparak ağır yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ertap'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

UZUN YILLAR EĞİTİMCİLİK YAPTI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ertap’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölüm haberini alan Ertap’ın yakınları Nazilli Devlet Hastanesi’ne akın etti. Uzun yıllar Nazilli’de özel eğitim kurumlarından kurucu müdür olarak görev yapan Ertap’ın cenazesinin ölüm haberi ilçeyi yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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